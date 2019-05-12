Два человека погибли и два пострадали на месте взрыва бытового газа в Ростовской области

Два человека погибли и два пострадали, по уточненным данным, на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"По уточнённым данным, 2 человека пострадали, они находятся в ЦГБ г.Каменск-Шахтинска. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате два человека погибли и один был доставлен в больницу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции
Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана
График прокачки восстановится до конца года, Белоруссия восполнит свои потери от грязной нефти
Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко
Лукашенко: сумма ущерба от грязной нефти из РФ станет известна после ревизии НПЗ
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана
Акция французских "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией
Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР