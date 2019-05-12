Два человека погибли и два пострадали на месте взрыва бытового газа в Ростовской области

Два человека погибли и два пострадали, по уточненным данным, на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По уточнённым данным, 2 человека пострадали, они находятся в ЦГБ г.Каменск-Шахтинска. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами. Обстановка уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате два человека погибли и один был доставлен в больницу.