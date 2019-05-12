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СНГ 12.05.2019 11:08

Прощание с Доренко сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция - радиостанция

Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, сообщает редакция радиостанции "Говорит Москва".

"Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в Телеграм-канале радиостанции.

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен",- пояснили там.

Как сообщалось, прощание с С.Доренко должно было пройти в воскресенье на Тоекуровском кладбище.

В том же время, отмечается в сообщении, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что "вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится".

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - сказал судмедэкмрерт.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты, напомнили на радиостанции "Говорит Москва".

Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.

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Тэги: РОССИЯ, ДОРЕНКО, ПРОЩАНИЕ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]