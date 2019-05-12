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СНГ 12.05.2019 11:33

Два человека с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Спасатели на Камчатке обнаружили двоих мужчин, которые перевернулись на лодке и несколько дней дрейфовали в океане, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

Люди смогли добраться до берега, дозвониться в службу спасения и сообщить о случившемся, с собой у них был непромокаемый телефон.

По словам одного из пострадавших, он и двое его спутников на резиновой моторной лодке вышли из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск.

"В 150-ти километрах от краевого центра, в районе бухты Малая Медвежка, судно перевернулось. В лодке находились три человека. Двум из них удалось зацепиться за борт и забраться на лодку. Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега", - говорится в сообщении.

Для эвакуации людей к месту происшествия на спасательном катере "Лидер" выдвинулись сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России. Через пять часов спасатели добрались до мыса Большой Медвежки.

Прочесав около 50 километров береговой линии, они обнаружили мужчин. Убедившись в том, что медицинская помощь людям не требуется, сотрудники МЧС России доставили их в Петропавловск-Камчатский. Также спасатели проверили акваторию в районе происшествия, однако, поиски третьего мужчины результатов не дали.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]