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Вашингтону и Москве удается хорошо взаимодействовать по Сирии, Афганистану, Венесуэле и противодействию терроризму - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил опыт взаимодействия с Россией по таким темам, как ситуация в Сирии, в Афганистане и Венесуэле, а также по противодействию терроризму.

"Есть много сфер, в которых, я надеюсь, нам с Россией удастся найти общие интересы. Очень хороший пример - это Сирия, мы можем работать вместе по Афганистану, у нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии", - сказал госсекретарь США в интервью, которое вышло в эфир американского телеканала CNBC в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья мск).

"Еще раз я встречусь с Сергеем Лавровым в Сочи, мы посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться", - добавил он.

"Вспоминаю, когда был директором ЦРУ, я тесно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эти усилия были важными, они позволили спасти жизни американцев и россиян", - отметил Помпео.

"У нас есть сферы, интересы по которым у нас совпадают с Россией. В случае если мы не сможем (совпасть в интересах), мы пойдем нашим собственным путем. Есть сферы, к которым мы будем подходить с учетом абсолютно различных ценностей, наши взгляды будут отличаться, но в этом случае мы будем защищать американские интересы, - отметил М.Помпео. - Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно - это необходимо, и такова моя обязанность".

Ранее госдепартамент США распространил сообщение, в котором проинформировал о намерении госсекретаря США Майк Помпео посетить Москву и Сочи на будущей неделе.

В сообщении отмечается, что М.Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится также в сообщении Госдепа.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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