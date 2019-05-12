Дополнительные исследования причин смерти Доренко могут занять около недели

Более подробный анализ причин смерти журналиста Сергея Доренко, который будет проводиться по заявлению его дочерей, может занять около недели, сообщил "Интерфаксу" гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть, сколько времени это займет, но будут стараться побыстрее все сделать. Думаю, что это займет не больше, чем одну неделю", - сказал В.Мамонтов в воскресенье.
По его словам, скорее всего, "речь идёт не столько о повторной экспертизе, сколько о более подробном исследовании дополнительных данных и так далее".
Как сообщила ранее радиостанция "Говорит Москва", прощание с С.Доренко, намеченное на 12 мая, не состоится по решению полиции, в которую обратились дочери журналиста от первого брака, полагающие, что он мог быть отправлен.
"Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении в телеграм-канале радиостанции.
"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен",- пояснили там.
В том же время, отмечается в сообщении, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции "Говорит Москва", что "вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится".
"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - сказал судмедэкмрерт.
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты, напомнили на радиостанции "Говорит Москва".
Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.
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