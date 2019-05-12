Сильные взрывы сотрясли порт города Фуджейра в ОАЭ

Несколько мощных взрывов прогремели в воскресенье в порту города Фуджейра (ОАЭ), сообщают региональные СМИ.

По их данным, в порту горят от семи до 10 танкеров, над портом барражируют пожарные самолеты.

О причинах пока ничего не сообщается.