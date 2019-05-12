Токаев обещает повысить ответственность власти перед народом Казахстана

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Нур Отан", действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе обещает продолжить политическую модернизацию, трансформацию государственной системы страны на основе демократии.

"Повысим ответственность власти перед народом. Решения по значимым стратегическим проблемам будут приниматься с учетом точки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а по наиболее важным - посредством референдумов", - говорится в предвыборной платформе К.Токаева, размещенной на сайте кандидата.

В документе отмечается, что "в каждом центральном и местном исполнительном органе будут созданы постоянно действующие пункты приема граждан, оперативной и прямой обратной связи с населением".

"Поддержим развитие органов местного самоуправления в качестве реального механизма участия граждан в процессе принятия государственных решений и контроля над их реализацией", - говорится в документе.

Кроме того, указывается в нем, будет совершенствоваться многопартийная система. "Партии, способные генерировать конструктивные идеи по укреплению потенциала государства, займут достойное место в обществе", - отмечается в предвыборной программе.

К.Токаев заверил, что "будут пресекаться и наказываться проявления помпезности, нескромности, расточительства чиновников".

"Усилим общественный контроль над деятельностью государственных институтов, в том числе в рамках общественных советов", - сказал он.

"Разработаем Концепцию развития гражданского общества до 2025 года с целью распределения ответственности между государством, бизнесом и НПО. Особое внимание - молодежным организациям, институту волонтёрства. Передадим несвойственные государству функции профильным неправительственным организациям", - говорится в документе.

К.Токаев объявил свою предвыборную платформу открытой. "Буду собирать наказы по всей стране и готов включить конструктивные предложения в программу своей работы", - отметил кандидат в президенты.

Он также сообщил о своем решении создать Национальный совет общественного доверия.

"В Национальный совет войдут наиболее достойные представители нашего общества. В рамках Совета мы будем проводить общественную экспертизу важных законопроектов и общенациональных программ развития", - говорится в предвыборном документе.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек от партий и других общественных объединений.