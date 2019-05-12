Управление порта Фуджейры отрицает взрывы на нефтяных танкерах

Управление порта Фуджейры опровергло сообщения об инциденте, связанном с взрывами, передал информационный портал "Арам" (ОАЭ).

По данным представителя порта, информация о взрывах и пожарах на танкерах не соответствует действительности, работа порта идет в штатном режиме.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил, что в порту города Фуджейра прогремели несколько мощных взрывов, после чего начались пожары на пришвартованных в порту танкерах.