В Карелии заявляют, что к ним не имеет отношения кит, обнаруженный в Норвегии

В Карельском туристическом центре опровергли сообщения о том, что найденный у берегов Норвегии кит мог сбежать из вольера в поселке Нильмогуба.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что кит-белуха, обнаруженный в конце апреля рыбаками у северных Берегов Норвегии, мог иметь отношение к центру реабилитации для детей с психологическими проблемами в карельском поселке Нильмогуба.

"Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы", - считает бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю, слова которого приводит канал.

В публикации канала также приводится видео, на котором сотрудники карельского туристического центра "Полярный Круг" проводят для детей экскурсию по вольеру с белухами.

Между тем в расположенном в Нильмогубе туристическом центре "Полярный Круг", сообщили "Интерфаксу", что последние несколько лет в поселке не содержат белух.

По словам представителя центра, морской вольер с белухами принадлежал расположенному на смежной территории "Беломорскому Экологическому Центру", в то время как в "Полярном Круге" проводили экскурсии по вольеру и оказывали услуги дайвинга с белухами.

"Насколько нам известно, последняя из белух, которая содержалась в вольере около деревни Нильмогуба, была в 2016 году отправлена "Беломорским Экологическим Центром" в дельфинарий в Санкт-Петербурге. В течение последних двух с половиной лет ни одной белухи в вольере не содержалось", - сообщили представитель туристического центра.

По его словам, у белух, содержащихся в вольере в Нильмогубе, не использовалась никакая упряжь.

Кит-белуха был обнаружен у берегов северной Норвегии в конце апреля. Как сообщал норвежский канал NRK, ближе к голове кита они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg. По мнению норвежских ученых, кита могли тренировать российские моряки для использования в качестве сил специального назначения.

В Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН "Интерфаксу" подтвердили, что российские военные работают с китами-белухами, однако данных об их использовании для разведки нет.

По словам сотрудника института, заместителя руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрия Глазова, белухи, в частности, использовались военными во время Сочинской олимпиады.

"В Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море и в Мурманске", - добавил он. При этом, по мнению ученого, точно неизвестно, могут ли белухи использоваться для разведки.

Глазов добавил, что есть вероятность, что кит просто "сбежал" из своего места содержания.

При этом адмирал Вячеслав Попов, в 1999-2001 году возглавлявший Северный Флот опроверг информацию о том, белуха имеет какое-о отношение к Северному флоту. "Это фантазии тех, кто это написал", - сказал В.Попов "Интерфаксу", комментируя сообщения норвежских СМИ.

В.Попов считает, что обнаруженные на ките экипировка использовалась учеными. "Наверняка это ученые, которые отслеживают перемещения китов", - отметил адмирал.