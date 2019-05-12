Президент Ирана призвал к единению на фоне санкций США

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье сравнил сложности, вызванные санкциями США в отношении Тегерана, с положением, в котором жила страна во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

"Сложно сказать, положение сейчас лучше или хуже в сравнении с периодом войны 1980-1988 гг., но во время войны у нас не было проблем с банковскими связями, продажей нефти, импортом и экспортом, были лишь санкции на приобретение вооружений", - цитирует слова Х.Рухани агентство ИРНА.

Президент Ирана пояснил, что из-за санкций в отношении банковской сферы Тегеран несет больше потерь на финансовых операциях. Эти проблемы также касаются нефтехимической, сельскохозяйственной и сталелитейной промышленности.

По его словам, "сейчас Иран находится в сложной ситуации, но не стоит падать духом".

"Я с надеждой смотрю в будущее", - добавил президент, призвав людей объединиться.

"В нынешней ситуации все революционные силы должны сомкнуть руки и проявить единство для того, чтобы выйти из нынешней сложной ситуации", - отметил Х.Рухани.