Генриху Мхитаряну ничего не угрожает в Баку – Минмолодежи и спорта Азербайджана

Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянского футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, заявила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта республики Самая Мамедова.
«Как и ранее, как во время проведения в нашей стране I Европейских игр, Всемирной шахматной олимпиады и других важных соревнований, наше государство послало странам-участникам письмо, связанное с обеспечением безопасности», - сказала С.Мамедова, выражая отношение к высказываемым мнениям о том, что Г.Мхитаряну не гарантирована безопасность в Азербайджане.
По словам пресс-секретаря Минмолодежи и спорта, такие обвинения не соответствуют действительности.
29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы УЕФА.
Р.Бабаев
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