Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 12.05.2019 14:42

Генриху Мхитаряну ничего не угрожает в Баку – Минмолодежи и спорта Азербайджана

Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянского футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, заявила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта республики Самая Мамедова.

«Как и ранее, как во время проведения в нашей стране I Европейских игр, Всемирной шахматной олимпиады и других важных соревнований, наше государство послало странам-участникам письмо, связанное с обеспечением безопасности», - сказала С.Мамедова, выражая отношение к высказываемым мнениям о том, что Г.Мхитаряну не гарантирована безопасность в Азербайджане.

По словам пресс-секретаря Минмолодежи и спорта, такие обвинения не соответствуют действительности.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы УЕФА.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФУТБОЛИСТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГАРАНТИИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]