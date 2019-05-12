Генриху Мхитаряну ничего не угрожает в Баку – Минмолодежи и спорта Азербайджана

Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянского футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, заявила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта республики Самая Мамедова.

«Как и ранее, как во время проведения в нашей стране I Европейских игр, Всемирной шахматной олимпиады и других важных соревнований, наше государство послало странам-участникам письмо, связанное с обеспечением безопасности», - сказала С.Мамедова, выражая отношение к высказываемым мнениям о том, что Г.Мхитаряну не гарантирована безопасность в Азербайджане.

По словам пресс-секретаря Минмолодежи и спорта, такие обвинения не соответствуют действительности.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы УЕФА.

Р.Бабаев