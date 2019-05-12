Путин: в наших жилах течет кровь героев Великой Отечественной войны

Современные потомки участников Великой Отечественной войны несут в себе отпечаток своих героических предков, уверен президент России Владимир Путин.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) глава государства высказал точку зрения, что все участники боевых действий и труженики тыла времен Великой Отечественной войны являются героями.

"Пройти с портретом (в "Бессмертном полку" - ИФ), что это значит? Это значит, для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что у наших дедов, отцов, бабушек, матерей. И что это означает? Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и подсознательно, во всяком случае, считает, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности", - сказал он.

В.Путин выразил уверенность, что "если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации".