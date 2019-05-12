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СНГ 12.05.2019 15:15

Путин: в наших жилах течет кровь героев Великой Отечественной войны

Современные потомки участников Великой Отечественной войны несут в себе отпечаток своих героических предков, уверен президент России Владимир Путин.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) глава государства высказал точку зрения, что все участники боевых действий и труженики тыла времен Великой Отечественной войны являются героями.

"Пройти с портретом (в "Бессмертном полку" - ИФ), что это значит? Это значит, для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что у наших дедов, отцов, бабушек, матерей. И что это означает? Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и подсознательно, во всяком случае, считает, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности", - сказал он.

В.Путин выразил уверенность, что "если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации".

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙНА, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]