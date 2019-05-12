В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала TVi, он связывает поджог с профессиональной деятельностью

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал В.Егоров в фейсбуке сразу после инцидента.
По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".
Позже главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако, по словам В.Егорова, автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.
В подтверждение своих слов он опубликовал несколько снимков горящего автомобиля и последствий инцидента.
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