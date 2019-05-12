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Происшествия 12.05.2019 16:26

В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала TVi, он связывает поджог с профессиональной деятельностью

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал В.Егоров в фейсбуке сразу после инцидента.

По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".

Позже главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако, по словам В.Егорова, автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько снимков горящего автомобиля и последствий инцидента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, ПРОИСШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]