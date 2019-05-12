В МИД РФ пока воздерживаются от оценок последних ракетных пусков Северной Кореи

В Москве пока затрудняются дать оценку недавним ракетным пускам КНДР, сначала надо понять их характеристику, заявил "Интерфаксу" источник в МИД России.

"Нам надо сначала разобраться, что это были за пуски, понять их характеристику", - сказал собеседник агентства.

"Только после этого мы сможем дать им оценку", - отметил источник.

9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

Представитель Пентагона Дейв Истберн заявил о том, что КНДР испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил проведением учений "ударных средств большой дальности", сообщило в минувшую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это были уже вторые ракетные испытания за короткое время. 4 мая были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.