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СНГ 12.05.2019 16:53

В МИД РФ пока воздерживаются от оценок последних ракетных пусков Северной Кореи

В Москве пока затрудняются дать оценку недавним ракетным пускам КНДР, сначала надо понять их характеристику, заявил "Интерфаксу" источник в МИД России.

"Нам надо сначала разобраться, что это были за пуски, понять их характеристику", - сказал собеседник агентства.

"Только после этого мы сможем дать им оценку", - отметил источник.

9 мая Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты, как предполагается, малой дальности. По информации Южной Кореи, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

Представитель Пентагона Дейв Истберн заявил о том, что КНДР испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил проведением учений "ударных средств большой дальности", сообщило в минувшую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это были уже вторые ракетные испытания за короткое время. 4 мая были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]