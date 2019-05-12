Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

"Охоте на ведьм", которая была объявлена в отношении президента США, нельзя дать повториться, написал в воскресенье в своем Twitter Дональд Трамп.
"Задолго до того, как я занял офис, я находился под незаконным расследованием, которое стало известно как российская мистификация. Такого не случалось в американской истории никогда ранее, и оно обернулось полнейшим мошенничеством, охотой на ведьм. Этого нельзя допускать снова никогда", - заявил он.
Комментарий Д.Трампа касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило свидетельств того, что в период президентской гонки 2016 года предвыборный штаб Д.Трампа якобы поддерживал отношения с Москвой.
Безопасность британских туристов на финале Лиги Европы в Баку будет обеспечена на высшем уровне – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции
График прокачки восстановится до конца года, Белоруссия восполнит свои потери от грязной нефти
Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко
Лукашенко: сумма ущерба от грязной нефти из РФ станет известна после ревизии НПЗ
В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала TVi, он связывает поджог с профессиональной деятельностью
Семья Алсу не просила засекретить расследование голосования на шоу "Голос. Дети" - директор певицы
Генриху Мхитаряну ничего не угрожает в Баку – Минмолодежи и спорта Азербайджана
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР