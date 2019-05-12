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Дальнее зарубежье 12.05.2019 17:22

Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

"Охоте на ведьм", которая была объявлена в отношении президента США, нельзя дать повториться, написал в воскресенье в своем Twitter Дональд Трамп.

"Задолго до того, как я занял офис, я находился под незаконным расследованием, которое стало известно как российская мистификация. Такого не случалось в американской истории никогда ранее, и оно обернулось полнейшим мошенничеством, охотой на ведьм. Этого нельзя допускать снова никогда", - заявил он.

Комментарий Д.Трампа касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило свидетельств того, что в период президентской гонки 2016 года предвыборный штаб Д.Трампа якобы поддерживал отношения с Москвой.

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Тэги: США, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]