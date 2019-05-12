Безопасность британских туристов на финале Лиги Европы в Баку будет обеспечена на высшем уровне – МИД Азербайджана

Официальный Баку удивлен рекомендациями МИД Великобритании для туристов в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет в азербайджанской столице 29 мая с участием британских клубов «Челси» и «Арсенал».

«В Азербайджане безопасность и стабильность обеспечиваются в полной мере», - заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева в связи с опубликованным на официальном сайте МИД Великобритании предостережении касательно посещения Азербайджана.

По ее словам, Азербайджан принимает у себя множество авторитетных международных мероприятий, в том числе масштабные международные спортивные соревнования.

«Среди них можно упомянуть I Европейские игры, IV Игры Исламской солидарности, ежегодно проводимые в Баку Гран-при Азербайджана гонок серии «Формула 1» и матч между «Карабахом» и «Челси» в рамках Лиги чемпионов УЕФА в 2017 году. Посетившие нашу страну с целью участия в спортивных соревнованиях многочисленные иностранные болельщики остались довольны уровнем обеспечения в Азербайджане общественного порядка, атмосферы стабильности и безопасности и организации таких крупномасштабных спортивных мероприятий», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД отметила, что Азербайджан является туристическим государством, пользующимся интересом в иностранных туристов.

«Царящие в Азербайджане мир, стабильность и безопасность, наряду с другими положительными характерными для нашей страны чертами, являются одними из важнейших факторов, привлекающих к себе внимание иностранных туристов», - сказала Л.Абдуллаева.

В размещенных на официальном сайте МИД Великобритании касательно посещения Азербайджана предостережениях внешнеполитическое ведомство призывает своих граждан воздержаться от нахождения в центре Баку с крупными денежными средствами и от одиночных прогулок в ночное время, а также призывает пользоваться услугами такси только от известных компаний.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы.

Р.Бабаев