В Казахстане еще более 20 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ аккредитовались на президентские выборы - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана аккредитовала еще 22 наблюдателя от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в мониторинге внеочередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 июня.

"По представлению министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию были вынесены 22 долгосрочных наблюдателя в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. Мы посмотрели и сегодня аккредитовали 22 человека", - сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании комиссии в понедельник.

Как сообщалось, ранее ЦИК Казахстана аккредитовал 45 международных наблюдателей, в том числе семь наблюдателей в составе миссии СНГ, 12 - БДИПЧ ОБСЕ, 22 - от Межпарламентской ассамблеи СНГ, еще четырех наблюдателей - в составе миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества.

Таким образом, в настоящее время аккредитацию получили 67 международных наблюдателей, отметили в Центризбиркоме Казахстана.

Аккредитация иностранных наблюдателей продлится в Казахстане до 18:00 3 июня. Президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня. В избирательной кампании участвуют семь кандидатов на пост главы государства.