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СНГ 13.05.2019 10:32

В Казахстане еще более 20 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ аккредитовались на президентские выборы - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана аккредитовала еще 22 наблюдателя от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в мониторинге внеочередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 июня.

"По представлению министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию были вынесены 22 долгосрочных наблюдателя в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами. Мы посмотрели и сегодня аккредитовали 22 человека", - сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании комиссии в понедельник.

Как сообщалось, ранее ЦИК Казахстана аккредитовал 45 международных наблюдателей, в том числе семь наблюдателей в составе миссии СНГ, 12 - БДИПЧ ОБСЕ, 22 - от Межпарламентской ассамблеи СНГ, еще четырех наблюдателей - в составе миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества.

Таким образом, в настоящее время аккредитацию получили 67 международных наблюдателей, отметили в Центризбиркоме Казахстана.

Аккредитация иностранных наблюдателей продлится в Казахстане до 18:00 3 июня. Президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня. В избирательной кампании участвуют семь кандидатов на пост главы государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦИК, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]