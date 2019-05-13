Азербайджан ожидает роста газодобычи с месторождения Шах-Дениз в 2019г на 51%

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2019 году составит 17 млрд 389 млн кубометров, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.

«В 2019 году с месторождения Шах-Дениз будет добыто 17 млрд 380 млн кубометров газа. Общая добыча газа по стране в текущем году прогнозируется в объеме 36 млрд 298,8 млн кубометров», - отметил источник.

Ранее компания BP-Azerbaijan сообщала, что в 2018 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 11,5 млрд кубометров газа. Таким образом, в 2019 году добыча газа с данного месторождения увеличится на 51,3%.

По данным Госкомстата Азербайджана, в целом по республике в 2018 году было добыто 30 млрд 592,2 млн кубометров. Таким образом, по итогам 2019 года прогнозируется рост газодобычи на 18,6%.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alfa» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова