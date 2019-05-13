Парламентская оппозиция в Киргизии предложила снизить электоральный барьер

В Киргизии лидер парламентской оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев предлагает снизить с 9% до 5% электоральный порог для обеспечения "более качественного состава парламента", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ИФ)" вынесен на общественное обсуждение.

Ключевым в законопроекте является положение о том, что к распределению депутатских мандатов могут быть допущены политические партии, преодолевшие на выборах 5% порог по республиканскому избирательному округу, сказал собеседник агентства, отметив, что в действующем законе, избирательный порог составляет 9%.

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы "обеспечить более качественный состав парламента".

Разработчик законопроекта Б.Торобаев в справке-обосновании, опубликованной на официальном сайте парламента, отметил, что "повышение заградительного барьера по республиканскому избирательному округу с 5% до 9%, закрепленное в конституционном Законе о выборах в 2016 году с подачи прежней власти, было ошибкой".

"Учитывая опыт правовых государств Европы, предлагается снизить заградительный барьер на выборах депутатов Жогорку Кенеша до 5%, (...) что для нашей страны является наиболее оптимальным, поскольку не позволяет монополизировать законодательную власть за одной политической группой - как на это рассчитывала прежняя власть", - отметил Б. Торобаев.

Со своей стороны президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков неоднократно высказывался о необходимости совершенствования избирательного законодательства.

Выступая в парламенте в начале апреля, глава государства заявил о том, что все необходимые изменения должны быть внесены в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша " за год до проведения очередных парламентских выборов, намеченных на осень 2020 года, чтобы "всем потенциальным участникам выборов были понятны правила игры".