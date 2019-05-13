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СНГ 13.05.2019 10:46

Парламентская оппозиция в Киргизии предложила снизить электоральный барьер

В Киргизии лидер парламентской оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев предлагает снизить с 9% до 5% электоральный порог для обеспечения "более качественного состава парламента", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в парламентской пресс-службе.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ИФ)" вынесен на общественное обсуждение.

Ключевым в законопроекте является положение о том, что к распределению депутатских мандатов могут быть допущены политические партии, преодолевшие на выборах 5% порог по республиканскому избирательному округу, сказал собеседник агентства, отметив, что в действующем законе, избирательный порог составляет 9%.

По его словам, законопроект направлен на то, чтобы "обеспечить более качественный состав парламента".

Разработчик законопроекта Б.Торобаев в справке-обосновании, опубликованной на официальном сайте парламента, отметил, что "повышение заградительного барьера по республиканскому избирательному округу с 5% до 9%, закрепленное в конституционном Законе о выборах в 2016 году с подачи прежней власти, было ошибкой".

"Учитывая опыт правовых государств Европы, предлагается снизить заградительный барьер на выборах депутатов Жогорку Кенеша до 5%, (...) что для нашей страны является наиболее оптимальным, поскольку не позволяет монополизировать законодательную власть за одной политической группой - как на это рассчитывала прежняя власть", - отметил Б. Торобаев.

Со своей стороны президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков неоднократно высказывался о необходимости совершенствования избирательного законодательства.

Выступая в парламенте в начале апреля, глава государства заявил о том, что все необходимые изменения должны быть внесены в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша " за год до проведения очередных парламентских выборов, намеченных на осень 2020 года, чтобы "всем потенциальным участникам выборов были понятны правила игры".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПОРОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]