В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини

Четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе в настоящее время нет, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Нам говорили ночью, что он планировал изменить свои планы по поездке и приехать в Брюссель. Ожидается, я думаю, что он приземлится позже утром. Мы будем здесь весь день, у нас плотная повестка, и в течение дня мы увидим как, можно организовать встречу, если она состоится", - заявила Ф.Могерини, выступая перед журналистами.

"Мы всегда рады его приветствовать, конечно, но в настоящее время четких планов нет", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что в понедельник М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию. Из-за визита в Брюссель М.Помпео, по данным СМИ, отменил запланированный на понедельник визит в Москву, во вторник госсекретарь побывает в Сочи.

В Брюсселе в понедельник проходит совет глав МИД ЕС.