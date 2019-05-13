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Дальнее зарубежье 13.05.2019 11:16

В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини

Четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе в настоящее время нет, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Нам говорили ночью, что он планировал изменить свои планы по поездке и приехать в Брюссель. Ожидается, я думаю, что он приземлится позже утром. Мы будем здесь весь день, у нас плотная повестка, и в течение дня мы увидим как, можно организовать встречу, если она состоится", - заявила Ф.Могерини, выступая перед журналистами.

"Мы всегда рады его приветствовать, конечно, но в настоящее время четких планов нет", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что в понедельник М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию. Из-за визита в Брюссель М.Помпео, по данным СМИ, отменил запланированный на понедельник визит в Москву, во вторник госсекретарь побывает в Сочи.

В Брюсселе в понедельник проходит совет глав МИД ЕС.

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Тэги: ЕС, США, МОГЕРИНИ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]