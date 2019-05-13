Денежные переводы в Азербайджан в I квартале сократились на 26%

Объем денежных переводов в Азербайджан в первом квартале 2019 года по предварительным данным составил $215 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Как сообщалось ранее, в январе-марте 2018 года денежные переводы в Азербайджан составили $291,6 млн. Таким образом, в первом квартале 2019 года их объем сократился на 26,3%.

"Денежные переводы остаются одним из важных источников валютных поступлений в Азербайджан", - отметили в Центробанке.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году составил $1 млрд 80 млн.

А.Азизов