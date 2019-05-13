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Финансы 13.05.2019 11:02

Валютные резервы Азербайджана в I квартале увеличились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 31 марта 2019 года составляют $46,7 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2018 года составляли $44,9 млрд. Таким образом, в I-ом квартале 2019 года валютные резервы увеличились на 4%.

"По данным на конец марта, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $46,7 млрд, которые достаточны для оплаты импорта товаров и услуг в течение 32 месяцев", - отметили в Центробанке.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]