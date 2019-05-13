Валютные резервы Азербайджана в I квартале увеличились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 31 марта 2019 года составляют $46,7 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2018 года составляли $44,9 млрд. Таким образом, в I-ом квартале 2019 года валютные резервы увеличились на 4%.
"По данным на конец марта, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $46,7 млрд, которые достаточны для оплаты импорта товаров и услуг в течение 32 месяцев", - отметили в Центробанке.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
А.Азизов
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