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Дальнее зарубежье 13.05.2019 11:28

В Литве определились участники второго тура президентских выборов

Во втором туре президентских выборов в Литве, который пройдет 26 мая, встретятся член сейма, бывшая министр финансов и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, и экономист, бывший советник президента банка SEB bankas Гитанас Науседа, передает в понедельник агентство BNS.

По данным подсчета голосов со всех избирательных участков, И.Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), опередила остальных участников на 2 тыс. 647 голосов и набрала 31,3%.

Независимый кандидат Г.Науседа набрал 30,95% голосов избирателей.

Третьим остался выдвинутый правящими "аграриями" Саулюс Сквярнялис - за него проголосовали 19,72% участвовавших в выборах.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Г.Науседа получил большинство голосов в 46 самоуправлениях, а И.Шимоните - в восьми.

И.Шимоните удалось догнать и опередить соперника, собрав большую поддержку в крупных городах - в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе и за границей.

Более половины граждан Литвы, голосовавших за границей, отдали голос за И.Шимоните, там она получила более 52,3% голосов. Правда, результаты голосования за пределами Литвы еще не подсчитаны окончательно. Глава ГИК Лаура Матийошайтите в понедельник утром сообщила BNS, что еще ожидаются результаты голосования с нескольких избирательных участков в США и Канаде.

Не прошедший во второй тур С.Сквярнялис победил конкурентов в трех районных самоуправлениях - Акменском, Кельмском и Ширвинтском. Еще в трех самоуправлениях - Шальчининксом, Вильнюсского района и в Висагинасе - лидирует председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский, однако по данным со всех избирательных участков, он оказался на шестом месте, набрав 4% голосов.

Четвертым в первом туре выборов оказался выдвинутый оппозиционными социал-демократами еврокомиссар Витянис Андрюкайтис. Он получил 4,79% голосов. Немного отстает от него философ Арвидас Юозайтис, оказавшийся на пятом месте, за него голосовали 4,69% избирателей. Парламентарий Миндаугас Пуйдокас получил 2,58% голосов, член сейма, председатель Центристской партии Наглис Путейкис - 0,79%, европарламентарий Валянтинас Мазуронис - 0,65% голосов.

Кандидаты будут комментировать результаты выборов на пресс-конференции в Великокняжеском дворе, которую организует BNS.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая вместе с выборами в Европарламент.

В первом туре приняли участие 56,85% граждан, обладающих правом голоса.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ТУР


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