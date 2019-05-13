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Финансы 13.05.2019 11:10

Банки в Азербайджане в I квартале совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $1,4 млрд

Банки в Азербайджане в январе-марте 2019 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,4 млрд, что соответствует показателю аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В первом квартале объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $1,4 млрд, из которых $1,1 млрд или 78,6% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в январе-марте 2019 года составил $6,1 млрд. "81,2% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 18,2% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в первом квартале 38,4% безналичных валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 61,6% - на внутрибанковском валютном рынке.

В 2018 году банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]