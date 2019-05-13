Банки в Азербайджане в I квартале совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $1,4 млрд

Банки в Азербайджане в январе-марте 2019 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,4 млрд, что соответствует показателю аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В первом квартале объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $1,4 млрд, из которых $1,1 млрд или 78,6% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в январе-марте 2019 года составил $6,1 млрд. "81,2% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 18,2% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в первом квартале 38,4% безналичных валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 61,6% - на внутрибанковском валютном рынке.

В 2018 году банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд.

А.Азизов