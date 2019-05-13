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Макроэкономика 13.05.2019 11:18

Манат в I квартале укрепился к евро и лире, подешевел к рублю и фунту - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в I-ом квартале 2019 года, исключение составляют лишь российский рубль и британский фунт стерлинг, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом квартале на 5,1%, к евро - на 1,9%.

По отношению к фунту стерлингу манат в январе-марте подешевел на 3,2%, к российскому рублю - на 6,9%.

При этом к доллару в первом квартале курс маната не изменился. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в январе-марте 2019 года составил 1,6979 AZN/$1, курс продажи - 1,7023 AZN/$1.

Как сообщалось ранее, в 2018 году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]