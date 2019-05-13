Манат в I квартале укрепился к евро и лире, подешевел к рублю и фунту - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в I-ом квартале 2019 года, исключение составляют лишь российский рубль и британский фунт стерлинг, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом квартале на 5,1%, к евро - на 1,9%.

По отношению к фунту стерлингу манат в январе-марте подешевел на 3,2%, к российскому рублю - на 6,9%.

При этом к доллару в первом квартале курс маната не изменился. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в январе-марте 2019 года составил 1,6979 AZN/$1, курс продажи - 1,7023 AZN/$1.

Как сообщалось ранее, в 2018 году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.

А.Азизов