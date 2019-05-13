Инфляция в Азербайджане в апреле составила 0,4%, среднегодовая ускорилась до 2,4%

Инфляция в Азербайджане в апреле 2019 года составила 0,4%, что против роста потребительских цен в марте на 0,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в апреле 2019 года составила 0,4%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,8%, на непродовольственные товары – на 0,1%, тарифы на услуги населению - на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец апреля составила 2,4% (на конец марта 2019 года – 2,1%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец марта составила 2%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 3,7%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова