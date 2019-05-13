Скончался один из пострадавших в результате взрыва на азербайджанском судне «Исрафил Гусейнов» - Saipem

Скончался один из 14 пострадавших в результате взрыва на азербайджанском трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», сообщает итальянская компания «Saipem».
«Один из пострадавших, пребывавший в критическом состоянии, скончался в больнице во Франции», - говорится в сообщении.
Кроме этого, Saipem организовала доставку 11 пострадавших в результате взрыва в больницы Турции, Франции, Италии и Великобритании.
«Угрозы жизни другим пострадавшим нет», - подчеркивают в компании.
Как сообщалось, 8 мая примерно в 18:30 часов на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Во время инцидента ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе граждане зарубежных государств.
В связи с происшествием Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 162.1 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана.
По предварительной версии, взрыв произошел во время ремонтных работ по устранению неполадок в технологическом оборудовании.
Судно "Исрафил Гусейнов" находится на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и арендуется компанией Saipem.
Расследованием причин взрыва занимается следственная группа, созданная из сотрудников Генпрокуратуры и МЧС республики.
Р.Бабаев
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