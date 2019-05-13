Глава МИД Азербайджана примет участие в министерской встрече стран «Восточного партнерства» в Брюсселе - источник

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник примет участие в министерской встрече стран-участниц программы «Восточное партнерство» (ВС) Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Э.Мамедъяров примет сегодня участие в министерской встрече программы «Восточное партнерство», которое состоится в преддверии саммита глав-государств ВС. Ожидается, что министр выступит с докладом на этой встрече», - сказал собеседник агентства.
Во вторник, 14 мая, в Брюсселе состоится Саммит глав государств программы «Восточное партнерство». Он приурочен 10-летнему юбилею программы.
Ф.Исазаде
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