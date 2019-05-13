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Внешняя политика 13.05.2019 11:30

Глава МИД Азербайджана примет участие в министерской встрече стран «Восточного партнерства» в Брюсселе - источник

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник примет участие в министерской встрече стран-участниц программы «Восточное партнерство» (ВС) Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Э.Мамедъяров примет сегодня участие в министерской встрече программы «Восточное партнерство», которое состоится в преддверии саммита глав-государств ВС. Ожидается, что министр выступит с докладом на этой встрече», - сказал собеседник агентства.

Во вторник, 14 мая, в Брюсселе состоится Саммит глав государств программы «Восточное партнерство». Он приурочен 10-летнему юбилею программы.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]