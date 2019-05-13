Замглавы МИД РФ Рябков нанесет визит в Венесуэлу, сроки согласовываются

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посетит Венесуэлу, даты визита находятся в процессе определения.
"В части моей поездки мы находимся в процессе определения оптимальных сроков", - сказал С.Рябков "Интерфаксу" в понедельник.
Замглавы МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия ранее сообщал, что пригласил С.Рябкова посетить его страну. "Что касается даты, мы ее точно не определили, но это будет очень скоро. Возможно, речь идёт об июне-июле", - сказал Ф.Пласенсия.
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