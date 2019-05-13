Могерини призвала к диалогу по иранской ядерной сделке

Лучшим способом снизить напряженность в ближневосточном регионе является диалог с Ираном по вопросу ядерной сделки, заявила глава европейский дипломатии Федерика Могерини, выступая в понедельник перед журналистами.
"Мы всегда исходим из того, что диалог является единственным и лучшим способом разрешить разногласия и избежать эскалации в регионе, где и так наблюдается достаточная напряженность", - сказала дипломат, подчеркнув, что у Брюсселя с Тегераном есть много "разногласий и расхождений".
Также Ф.Могерини выразила полную поддержку СВПД со стороны ЕС
"Мы продолжим поддерживать его (СВПД - ИФ) как только возможно, применяя все средства и всю нашу политическую волю", - отметила Ф.Могерини.
Она отметила, что в понедельник встретится с главами МИД Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить способы поддержания исполнения ядерного соглашения с Ираном. ЕС считает ядерную сделку ключевым элементом безопасности в Европе, отметила дипломат.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.
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