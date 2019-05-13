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Дальнее зарубежье 13.05.2019 12:14

Могерини призвала к диалогу по иранской ядерной сделке

Лучшим способом снизить напряженность в ближневосточном регионе является диалог с Ираном по вопросу ядерной сделки, заявила глава европейский дипломатии Федерика Могерини, выступая в понедельник перед журналистами.

"Мы всегда исходим из того, что диалог является единственным и лучшим способом разрешить разногласия и избежать эскалации в регионе, где и так наблюдается достаточная напряженность", - сказала дипломат, подчеркнув, что у Брюсселя с Тегераном есть много "разногласий и расхождений".

Также Ф.Могерини выразила полную поддержку СВПД со стороны ЕС

"Мы продолжим поддерживать его (СВПД - ИФ) как только возможно, применяя все средства и всю нашу политическую волю", - отметила Ф.Могерини.

Она отметила, что в понедельник встретится с главами МИД Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить способы поддержания исполнения ядерного соглашения с Ираном. ЕС считает ядерную сделку ключевым элементом безопасности в Европе, отметила дипломат.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]