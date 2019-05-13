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Дальнее зарубежье 13.05.2019 12:32

Мэру французского города грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от налогов

В Париже в понедельник начинается судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов, сокрытии зарубежной недвижимости и размещении крупных средств в оффшорах мэром города Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен) Патриком Балкани и его супругой.

Мэру грозят 10 лет тюрьмы и штраф 750 тыс. евро, сообщает парижская "Фигаро", отмечая впечатляющую разницу между расходами семьи и их официальными доходами.

Согласно стороне обвинения, супруги укрыли от налогов в период с 2009 по 2015 гг. не менее 13 млн евро, манипулируя средствами, размещавшимися в Панаме, на Сейшелах, в Сингапуре, в Лихтенштейне и Швейцарии.

Помимо роскошной усадьбы в Нормандии, Балкани, как выяснилось, владели незаявленными виллами в Марокко и на острове Сен-Мартен в Карибском море. При этом следствие не обнаружило официальных источников доходов для приобретения столь дорогостоящей недвижимости.

Речь, как полагает обвинение, идет о коррупционных схемах, приносивших мэру немалые средства.

Супруги отвергают обвинения, и П.Балкани заявил французским телеканалам: "Нам не в чем себя винить".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МЭР, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]