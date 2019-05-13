Мэру французского города грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от налогов

В Париже в понедельник начинается судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов, сокрытии зарубежной недвижимости и размещении крупных средств в оффшорах мэром города Леваллуа-Перре (департамент О-де-Сен) Патриком Балкани и его супругой.
Мэру грозят 10 лет тюрьмы и штраф 750 тыс. евро, сообщает парижская "Фигаро", отмечая впечатляющую разницу между расходами семьи и их официальными доходами.
Согласно стороне обвинения, супруги укрыли от налогов в период с 2009 по 2015 гг. не менее 13 млн евро, манипулируя средствами, размещавшимися в Панаме, на Сейшелах, в Сингапуре, в Лихтенштейне и Швейцарии.
Помимо роскошной усадьбы в Нормандии, Балкани, как выяснилось, владели незаявленными виллами в Марокко и на острове Сен-Мартен в Карибском море. При этом следствие не обнаружило официальных источников доходов для приобретения столь дорогостоящей недвижимости.
Речь, как полагает обвинение, идет о коррупционных схемах, приносивших мэру немалые средства.
Супруги отвергают обвинения, и П.Балкани заявил французским телеканалам: "Нам не в чем себя винить".
Делегация Азербайджана обсудит в Астрахани вопросы сотрудничества
Азербайджан стал наблюдателем в Тихоокеанском альянсе - МИД
Главы МИД Азербайджана и Армении провели короткую беседу в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе
SOCAR практически удвоила инвестиции в развитие турецкого Petkim в I квартале
В Азербайджане в I квартале 2019г подорожали 288 видов товаров и услуг - Центробанк
Остаток на начало апреля 2019г по средствам, привлеченным ЦБ Азербайджана посредством размещения нот, составляет около 1 млрд манатов
Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA
"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"
Скончался один из пострадавших в результате взрыва на азербайджанском судне «Исрафил Гусейнов» - Saipem
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР