Кандидат в президенты от национал-патриотов Казахстана назвал важной задачей декоммунизацию общества

Кандидат в президенты Казахстана от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации") Амиржан Косанов в предвыборной программе заявил о важности декоммунизации казахстанского общества, во внешней политике отметил необходимость сотрудничества с тюркскими странами и курс на усиление связей с ЕС.
В предвыборной программе, опубликованной на сайте кандидата, говорится о необходимости "полной декоммунизации и десоветизации общественного сознания" в Казахстане. Он также заявил о намерении изменить законы о СМИ, о профсоюзах, о выборах и о политических партиях.
Кроме того А.Косанов пообещал "усилить роль казахского языка как объединяющего фактора народа Казахстана, обеспечить его верховенство во всех сферах жизни общества согласно его статусу в Конституции. Принять новый закон "О государственном языке" и законодательно определить перечень профессий, для которых владение государственным языком обязательно".
А.Косанов также заявил, что намерен "гарантировать всем казахским диаспорам в других странах возвращение на историческую родину и получение гражданства Казахстана".
"Во внешней политике вернуться к практике многовекторности дипломатии, уважения территориальной целостности и равности прав всех стран. Обеспечить взаимное доверие, союзнические отношения, коллективную безопасность между соседними странами Центральной Азии, возродить сотрудничество с тюркоязычным миром", - говорится в документе.
"Все международные соглашения и договоры должны быть доступны для общественности. Они должны служить интересам независимого Казахстана. Главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский Союз", - отмечается в предвыборной программе А.Косанова.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. На пост главы государства претендуют семь кандидатов.
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