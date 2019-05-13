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СНГ 13.05.2019 13:04

Кандидат в президенты от национал-патриотов Казахстана назвал важной задачей декоммунизацию общества

Кандидат в президенты Казахстана от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации") Амиржан Косанов в предвыборной программе заявил о важности декоммунизации казахстанского общества, во внешней политике отметил необходимость сотрудничества с тюркскими странами и курс на усиление связей с ЕС.

В предвыборной программе, опубликованной на сайте кандидата, говорится о необходимости "полной декоммунизации и десоветизации общественного сознания" в Казахстане. Он также заявил о намерении изменить законы о СМИ, о профсоюзах, о выборах и о политических партиях.

Кроме того А.Косанов пообещал "усилить роль казахского языка как объединяющего фактора народа Казахстана, обеспечить его верховенство во всех сферах жизни общества согласно его статусу в Конституции. Принять новый закон "О государственном языке" и законодательно определить перечень профессий, для которых владение государственным языком обязательно".

А.Косанов также заявил, что намерен "гарантировать всем казахским диаспорам в других странах возвращение на историческую родину и получение гражданства Казахстана".

"Во внешней политике вернуться к практике многовекторности дипломатии, уважения территориальной целостности и равности прав всех стран. Обеспечить взаимное доверие, союзнические отношения, коллективную безопасность между соседними странами Центральной Азии, возродить сотрудничество с тюркоязычным миром", - говорится в документе.

"Все международные соглашения и договоры должны быть доступны для общественности. Они должны служить интересам независимого Казахстана. Главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский Союз", - отмечается в предвыборной программе А.Косанова.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. На пост главы государства претендуют семь кандидатов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НАЦПАТРИОТЫ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]