Рассуждения Мнацаканяна о демократических тенденциях фальшивы на фоне оккупации азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Армения далека от установления добрососедских отношений с Азербайджаном и уважения принципам международного права, заявила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаевой.

«Армения далека от прекращения продолжающейся десятилетиями политики агрессии и оккупации, от намерения установить нормальные отношения с соседями (Азербайджаном и Турцией – ИФ), проявления уважения к принципам международного права, а прежде всего, территориальной целостности в рамках международно-признанных границ государств»,- заявила Л.Абдуллаева, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Официальный представитель азербайджанского МИД отметила, что если З.Мнацаканян «заинтересован в реальном построении демократии, процветании и безопасности народа и прогрессе в регионе, то вооружённые силы Армении следует немедленно вывести с оккупированных территорий Азербайджана, и они не должны препятствовать возвращению к своим очагам».

«Лишь после этого можно будет говорить об общечеловеческих ценностях, демократии и важности, придаваемой человеческой жизни»,- отметила он.

По ее словам, из заявления З.Мнацаканяна становится ясно, что адресной аудиторией главы МИД Армении является армянская общественность.

«Пространно говоря в заявлении о демократических тенденциях, министр иностранных дел, похоже, именно под завесой «демократии» хочет прикрыть бесстыдную и агрессивную политику Армении. Рассуждения «о демократической системе и правилах» со стороны официального лица Армении, которая, оккупируя территории Азербайджана, проведя этническую чистку местных азербайджанцев на этих территориях, попирая нормы и принципы международного права, отвергает Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт, резолюции СБ ООН, сколь смехотворны, столь и фальшивы»,- отметила Л.Абдуллаева.

З.Мнацаканян в заявлении армянскому порталу tert.am заявил, что «когда мы говорим о воле народа и решающем голосе народа, будь то в Армении, или в Нагорном Карабахе, речь идет об очень простых демократических механизмах». «У нас есть народ, который избрал власть и предоставил ей мандат, на основании которого власти берут на себя ответственность и участвуют в этом процессе, в частности, в процессе мирного урегулирования Нагорного Карабаха», - сказал армянский министр.

Ф.Исазаде