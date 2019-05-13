Рассуждения Мнацаканяна о демократических тенденциях фальшивы на фоне оккупации азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Армения далека от установления добрососедских отношений с Азербайджаном и уважения принципам международного права, заявила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаевой.
«Армения далека от прекращения продолжающейся десятилетиями политики агрессии и оккупации, от намерения установить нормальные отношения с соседями (Азербайджаном и Турцией – ИФ), проявления уважения к принципам международного права, а прежде всего, территориальной целостности в рамках международно-признанных границ государств»,- заявила Л.Абдуллаева, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.
Официальный представитель азербайджанского МИД отметила, что если З.Мнацаканян «заинтересован в реальном построении демократии, процветании и безопасности народа и прогрессе в регионе, то вооружённые силы Армении следует немедленно вывести с оккупированных территорий Азербайджана, и они не должны препятствовать возвращению к своим очагам».
«Лишь после этого можно будет говорить об общечеловеческих ценностях, демократии и важности, придаваемой человеческой жизни»,- отметила он.
По ее словам, из заявления З.Мнацаканяна становится ясно, что адресной аудиторией главы МИД Армении является армянская общественность.
«Пространно говоря в заявлении о демократических тенденциях, министр иностранных дел, похоже, именно под завесой «демократии» хочет прикрыть бесстыдную и агрессивную политику Армении. Рассуждения «о демократической системе и правилах» со стороны официального лица Армении, которая, оккупируя территории Азербайджана, проведя этническую чистку местных азербайджанцев на этих территориях, попирая нормы и принципы международного права, отвергает Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт, резолюции СБ ООН, сколь смехотворны, столь и фальшивы»,- отметила Л.Абдуллаева.
З.Мнацаканян в заявлении армянскому порталу tert.am заявил, что «когда мы говорим о воле народа и решающем голосе народа, будь то в Армении, или в Нагорном Карабахе, речь идет об очень простых демократических механизмах». «У нас есть народ, который избрал власть и предоставил ей мандат, на основании которого власти берут на себя ответственность и участвуют в этом процессе, в частности, в процессе мирного урегулирования Нагорного Карабаха», - сказал армянский министр.
Ф.Исазаде
SOCAR практически удвоила инвестиции в развитие турецкого Petkim в I квартале
В Азербайджане в I квартале 2019г подорожали 288 видов товаров и услуг - Центробанк
Остаток на начало апреля 2019г по средствам, привлеченным ЦБ Азербайджана посредством размещения нот, составляет около 1 млрд манатов
Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA
"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"
Скончался один из пострадавших в результате взрыва на азербайджанском судне «Исрафил Гусейнов» - Saipem
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
В ЛАГ назвали атаки на танкеры у берегов ОАЭ нарушением свободы судоходства
Трамп предостерегает Китай от ответных мер на американские пошлины
В Казахстане арестованы 20 граждан страны, возвращенных из Сирии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР