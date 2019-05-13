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Финансы 13.05.2019 12:10

Курс офшорного юаня к доллару США упал ниже 6,9 юаня/$1 впервые с начала года

Курс юаня к доллару США продолжил снижение в понедельник, опустившись до минимума с начала года, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе сессии офшорный юань опускался на 0,9%, до 6,9 юаня/$1 - самого низкого уровня с начала года. На прошлой неделе китайская нацвалюта потеряла 1,6% в паре с долларом на опасениях последствий провала торговых переговоров с США.

Как сообщалось, переговоры США с Китаем на прошлой неделе завершились без подписания торгового соглашения. Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЮАНЬ, КУРС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]