Курс офшорного юаня к доллару США упал ниже 6,9 юаня/$1 впервые с начала года

Курс юаня к доллару США продолжил снижение в понедельник, опустившись до минимума с начала года, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе сессии офшорный юань опускался на 0,9%, до 6,9 юаня/$1 - самого низкого уровня с начала года. На прошлой неделе китайская нацвалюта потеряла 1,6% в паре с долларом на опасениях последствий провала торговых переговоров с США.

Как сообщалось, переговоры США с Китаем на прошлой неделе завершились без подписания торгового соглашения. Как следствие, ранее объявленное повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.