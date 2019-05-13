Рябков: Москве важно понять, готов ли Вашингтон к разбору завалов в двусторонних отношениях

Россия хотела бы понять, готовы ли США продолжить работу над "разбором завалов" в отношениях между двумя странами и нахождении пути вперед, заявил в понедельник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается завтрашнего пребывания госсекретаря в Сочи, то для нас было бы прежде всего важно понять, разобраться, готова ли администрация США продолжить линию на контакты по разным сюжетам, темам, готова ли она в духе телефонного разговора президентов, состоявшегося 3 мая, работать над разбором завалов в наших отношениях и нахождении определенного пути движения вперед", - сказал С.Рябков, комментируя предстоящую встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США, запланированную на 14 мая.
Замминистра подчеркнул, что ясности на этот счет нет.
"Мы знаем, сколько противников в США у нормализации отношений между нашими странами, мы это не драматизируем, поскольку мы свою часть пути честно и ответственно проходим каждый раз, когда такие возможности появляются. Мы вносим конкретные предложения по всем темам, создающим трудности в наших отношениях, мы приглашаем американцев к диалогу", - сказал С.Рябков.
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