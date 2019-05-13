Unibank с 22 апреля выдал компенсаций по проблемным кредитам на 37 млн манатов

Азербайджанский «Unibank» с 22 апреля выплатил компенсаций по проблемным кредитам на общую сумму свыше 37 млн манатов, заявил директор по розничному бизнесу банка Хейбат Гадиров.

«Филиалы Unibank работают в усиленном рабочем режиме, начиная с 22 апреля - начала выдачи компенсации. Для обслуживания большего количества клиентов в течение дня, дополнительно еще две точки обслуживания предоставлены к услугам клиентов. С начала процесса Unibank выплатил 43 тыс. клиентам более 37 млн манатов», - сказал Х.Гадиров в интервью пресс-службе банка.

По его словам, процесс выплаты компенсаций завершится в конце мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета.

Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками, в Азербайджане компенсацию по проблемным кредитам получат 602,437 тыс. человек.

ОАО "Unibank" создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития (доля 44,4748%), Эльдар Гарибов (41,9091%), физические лица (6,0157%), юридические лица (7,6004%). Уставный капитал банка равен 125 млн 686 тыс. 355,68 манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

А.Азизов