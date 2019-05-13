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СНГ 13.05.2019 13:14

Трамп в письме Назарбаеву приветствовал решение о конституционной передаче власти в Казахстане

Президент США Дональд Трамп в письме первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву поддержал его решение о передаче власти в стране в соответствии с конституцией.

"Дорогой господин президент, поздравляю с этим историческим моментом для вашей страны. После почти 30 лет на посту Вы оставляете за собой долгое и успешное наследие главы вашей страны, и я аплодирую вашему решению инициировать конституционную процедуру для законной передачи власти", - говорится в письме Д.Трампа от 1 мая, опубликованном в понедельник пресс-секретарем Н.Назарбаева Айдосом Укибаем в твиттере.

Американский президент отметил, что США и Казахстан добились больших успехов в двусторонних отношениях. "Мне приятно, что американские предприятия продолжают находить сферы для расширения сотрудничества в Казахстане. Ваш визит в Белый дом в прошлом году был важным шагом в углублении сотрудничества", - отметил Д.Трамп.

Президент США также отметил, что Казахстан "добился успехов на мировой уровне" под руководством Н.Назарбаева.

"Я ценю вашу поддержку и работу с вами в качестве президента, и теперь я ожидаю похожих близких отношений с президентом Токаевым", - написал Д.Трамп.

Первый президент Казахстана 78-летний Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, 20 марта сложил с себя полномочия главы государства. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. 9 апреля К.Токаев заявил о проведении внеочередных президентских выборов в стране 9 июня. Действующий президент Казахстана зарегистрирован кандидатом на пост главы государства от партии власти "Нур Отан", в избирательной кампании участвуют еще шесть кандидатов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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