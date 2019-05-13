Белоруссия и ЕС пока не достигли высокого уровня развития отношений, считают в Минске

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей констатирует, что отношения страны с Евросоюзом еще не достигли такого уровня, который позволил бы президенту Александру Лукашенко участвовать в саммитах "Восточного партнерства".

"Придет время, приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития наших отношений с Европейским союзом", - сказал В.Макей в понедельник в Брюсселе перед мероприятиями к 10-летию "Восточного партнерства".

Главу МИД цитирует агентство БелТА.

В.Макей отметил, что в сотрудничестве между сторонами до сих пор сохраняются некоторые ограничения. По его мнению, на данном этапе участие А.Лукашенко в саммите "не принесло бы стопроцентной отдачи". "Визит (президента Беларуси - ИФ) должен быть максимально результативным, максимально насыщенным. Мы исходим из таких подходов. Но в любом случае встречи, которые мы проведем здесь, будут очень важны для всех сторон", - сказал В.Макей.

Как сообщалось, В.Макей возглавляет белорусскую делегацию на саммите "Восточного партнерства", проходящем 13-14 мая в Брюсселе. 13 мая состоится ежегодная встреча министров иностранных дел стран "Восточного партнерства", в которой примут участие главы внешнеполитических ведомств 28 государств-членов ЕС и шесть представителей стран-партнеров. 14 мая состоится конференция высокого уровня, в которой примут участие главы государств и правительств стран-партнеров.

В рамках саммита Европейский союз и шесть стран-партнеров - Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия - отмечают 10-летие "Восточного партнерства".

Белоруссию на саммите "Восточного партнерства" представляет В.Макей. Между тем, организаторы саммита направляли приглашения на мероприятия в Брюсселе президенту Белоруссии Александру Лукашенко.