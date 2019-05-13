Случайное событие может спровоцировать конфликт между США и Ираном - глава британского МИД

В Лондоне обеспокоены риском возникновения конфликта между США и Ираном в результате какого-то случайного происшествия, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Существует риск того, что случайное происшествие может привести к конфликту, хотя ни одна из сторон не стремится к этому", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Дж.Ханта, эту проблему он планирует обсудить позже в понедельник с госсекретарем США Майком Помпео, если увидится с ним.

Британский министр отметил, что главная цель - избежать ситуации, при которой Иран получит ядерное оружие, "потому что тогда соседние страны тоже захотят получить ядерное оружие".

"И это притом, что мы имеем дело с регионом, который и так нестабилен", - подчеркнул Дж.Хант.

Ранее сообщалось, что М.Помпео в понедельник, как ожидается, проведет переговоры по Ирану в Брюсселе.