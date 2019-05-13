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Регион 13.05.2019 13:42

Случайное событие может спровоцировать конфликт между США и Ираном - глава британского МИД

В Лондоне обеспокоены риском возникновения конфликта между США и Ираном в результате какого-то случайного происшествия, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Существует риск того, что случайное происшествие может привести к конфликту, хотя ни одна из сторон не стремится к этому", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Дж.Ханта, эту проблему он планирует обсудить позже в понедельник с госсекретарем США Майком Помпео, если увидится с ним.

Британский министр отметил, что главная цель - избежать ситуации, при которой Иран получит ядерное оружие, "потому что тогда соседние страны тоже захотят получить ядерное оружие".

"И это притом, что мы имеем дело с регионом, который и так нестабилен", - подчеркнул Дж.Хант.

Ранее сообщалось, что М.Помпео в понедельник, как ожидается, проведет переговоры по Ирану в Брюсселе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]