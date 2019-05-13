"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"

Фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал неплохую кассу на старте проката в Северной Америке, но не смог обойти по этому показателю экранизацию комиксов Marvel "Мстители: Финал", которая удерживает лидерство в американском прокате третьи выходные подряд.
По итогам завершившихся выходных заключительная часть "Мстителей" собрала в Северной Америке еще $63 млн, согласно данным сайта Box Office Mojo. На данный момент картина принесла Marvel Studios в общей сложности $723,5 млн в США и Канаде, а мировые сборы достигли $2,49 млрд. До показателей "Аватара", который является самым кассовым фильмом в истории, осталось всего $300 млн.
"Покемон: Детектив Пикачу" занял второе место в домашнем прокате по итогам уик-энда. Экранизация от Warner Bros собрала в дебютные выходные $58 млн. Мировые сборы составили около $170 млн, при этом примерно $41 млн пришелся на Китай. По данным Box Office Mojo, "Пикачу" показал лучший в истории старт среди всех экранизаций видеоигр, обогнав "Лару Крофт - расхитительницу гробниц".
На третьем месте расположилась комедия "Отпетые мошенницы" производства Metro-Goldwyn-Mayer, главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Премьерные выходные принесли фильму $13,5 млн. Позицией ниже дебютировала другая легкая комедия - "Помпошки" компании STX Entertainment, в которой сыграла Дайан Китон. Картина выручила всего $5,1 млн.
Делегация Азербайджана обсудит в Астрахани вопросы сотрудничества
Азербайджан стал наблюдателем в Тихоокеанском альянсе - МИД
Главы МИД Азербайджана и Армении провели короткую беседу в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе
SOCAR практически удвоила инвестиции в развитие турецкого Petkim в I квартале
В Азербайджане в I квартале 2019г подорожали 288 видов товаров и услуг - Центробанк
Остаток на начало апреля 2019г по средствам, привлеченным ЦБ Азербайджана посредством размещения нот, составляет около 1 млрд манатов
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
В ЛАГ назвали атаки на танкеры у берегов ОАЭ нарушением свободы судоходства
Трамп предостерегает Китай от ответных мер на американские пошлины
В Казахстане арестованы 20 граждан страны, возвращенных из Сирии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» примет Международную Конференцию Бетонных Технологий
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР