"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"

Фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал неплохую кассу на старте проката в Северной Америке, но не смог обойти по этому показателю экранизацию комиксов Marvel "Мстители: Финал", которая удерживает лидерство в американском прокате третьи выходные подряд.

По итогам завершившихся выходных заключительная часть "Мстителей" собрала в Северной Америке еще $63 млн, согласно данным сайта Box Office Mojo. На данный момент картина принесла Marvel Studios в общей сложности $723,5 млн в США и Канаде, а мировые сборы достигли $2,49 млрд. До показателей "Аватара", который является самым кассовым фильмом в истории, осталось всего $300 млн.

"Покемон: Детектив Пикачу" занял второе место в домашнем прокате по итогам уик-энда. Экранизация от Warner Bros собрала в дебютные выходные $58 млн. Мировые сборы составили около $170 млн, при этом примерно $41 млн пришелся на Китай. По данным Box Office Mojo, "Пикачу" показал лучший в истории старт среди всех экранизаций видеоигр, обогнав "Лару Крофт - расхитительницу гробниц".

На третьем месте расположилась комедия "Отпетые мошенницы" производства Metro-Goldwyn-Mayer, главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Премьерные выходные принесли фильму $13,5 млн. Позицией ниже дебютировала другая легкая комедия - "Помпошки" компании STX Entertainment, в которой сыграла Дайан Китон. Картина выручила всего $5,1 млн.