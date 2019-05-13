Совет ЕС попытается найти путь выполнения СВПД, несмотря на санкции США - глава МИД Бельгии

Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит, как дальше реализовывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"В том, что касается иранской темы, мы пытаемся понять, как продолжать выполнять соглашение, заключенное по ядерной проблеме, которое, с одной стороны, направлено на то, чтобы помешать развитию ядерного оружия в Иране, но с другой - чтобы вернуть Иран в международную торговлю", - сказал Д.Рейндерс журналистам в понедельник в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Очевидно, что американские санкции (против Ирана - ИФ) создают реальную проблему для многих предприятий (желающих торговать с иранской стороной - ИФ). Но если Иран также возьмется не полностью применять соглашение, для европейцев будет очень сложно продолжать следовать путем поддержки этого соглашения", - продолжил бельгийский министр.

При этом он выразил надежду, что в ходе контакта главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с госсекретарем США Майком Помпео "будет возможность найти выход".

"Но ситуация очень сложная. Как из-за решения, принятого в Соединенных Штатах по санкциям, так теперь и из-за решения, которое Иран, похоже, намерен принять для затруднения действия соглашения", - подчеркнул Д.Рейндерс.

Он указал на то, что из-за решения США по санкциям, "все больше и больше колебаний у Ирана". Это, по его словам, ставит под вопрос соглашение. "Если Иран не будет соблюдать соглашение, мы тоже не будем его соблюдать", - пояснил глава бельгийского МИД.