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СНГ 13.05.2019 14:16

Польша выдала России обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в Сургуте 15 лет назад

Гражданина РФ, обвиняемого в разбойном нападении 15-летней давности, экстрадировали из Польши в Россию, сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)",- сказал А.Куренной.

По версии следствия, в августе 2004 года Г.Куталиа с сообщниками, обладая информацией о наличии у потерпевшей особо крупной суммы денег от продажи недвижимости, выбросили ее из автомашины и похитили у нее более 1 млн рублей, после чего уехали с места происшествия на заранее подготовленном автотранспорте.

По данным "Интерфакса", нападение было совершено в Сургуте.

"Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск",- добавил представитель надзорного ведомства.

В октябре 2018 года обвиняемого задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЬША, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]