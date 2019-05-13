Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник.

«Фуад Алескеров награжден орденом "Шохрат" за долгосрочную эффективную деятельность на госслужбе Азербайджана", - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев