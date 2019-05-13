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Внутренняя политика 13.05.2019 13:11

Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник.

«Фуад Алескеров награжден орденом "Шохрат" за долгосрочную эффективную деятельность на госслужбе Азербайджана", - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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