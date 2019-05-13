Премьер Армении на этой неделе посетит Китай

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник отправляется с рабочим визитом в Китай, где 15-16 мая примет участие в межрегиональном форуме и проведет переговоры с руководством страны, сообщает пресс-служба армянского правительства.

В рамках визита Н.Пашинян встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Глава правительства Армении также примет участие в форуме "Диалог азиатских цивилизаций".

В пресс-службе сообщили, что в понедельник Н.Пашинян отправился с рабочим визитом в Люксембург и Бельгию.