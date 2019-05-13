Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.026 GBR   2.2114 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.66 -0.04 Brent 70.62 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.05.2019 14:31

Премьер Армении на этой неделе посетит Китай

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник отправляется с рабочим визитом в Китай, где 15-16 мая примет участие в межрегиональном форуме и проведет переговоры с руководством страны, сообщает пресс-служба армянского правительства.

В рамках визита Н.Пашинян встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Глава правительства Армении также примет участие в форуме "Диалог азиатских цивилизаций".

В пресс-службе сообщили, что в понедельник Н.Пашинян отправился с рабочим визитом в Люксембург и Бельгию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КИТАЙ, ВИЗИТ


Похожие новости


Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ Пашинян признал, что он не супер Пашинян ставит своей целью экономическую революцию в Армении Премьер Армении уверен, что недоверие российских элит к новой армянской власти исчезнет в ходе более тесного сотрудничества Баку призывает международное сообщество оказать давление на Ереван для восстановления территориальной целостности Азербайджана - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]