Главы МИД Азербайджана и Армении провели короткую беседу в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Брюсселе не предусматривается, сообщила пресс-секретарь азербайджанского министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

«Официальная встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе не запланирована. Тем не менее, Э.Мамедъяров и З.Мнацаканян принимают в понедельник участие в министерской встрече программы «Восточное партнерство», перед началом которого они провели короткий разговор на ногах»,- сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» Л.Абдуллаева.

О деталях разговора между главами МИД Азербайджана и Армении ничего неизвестно.

Во вторник, 14 мая, в Брюсселе состоится Саммит глав государств программы «Восточное партнерство». Он приурочен 10-летнему юбилею программы.

Ф.Исазаде