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Карабахский конфликт 13.05.2019 13:22

Главы МИД Азербайджана и Армении провели короткую беседу в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Брюсселе не предусматривается, сообщила пресс-секретарь азербайджанского министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

«Официальная встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе не запланирована. Тем не менее, Э.Мамедъяров и З.Мнацаканян принимают в понедельник участие в министерской встрече программы «Восточное партнерство», перед началом которого они провели короткий разговор на ногах»,- сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» Л.Абдуллаева.

О деталях разговора между главами МИД Азербайджана и Армении ничего неизвестно.

Во вторник, 14 мая, в Брюсселе состоится Саммит глав государств программы «Восточное партнерство». Он приурочен 10-летнему юбилею программы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]