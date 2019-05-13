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Дальнее зарубежье 13.05.2019 14:45

Во Франции готовятся к июньским торжествам по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Во Франции активно готовятся к запланированным на 6 июня торжественным мероприятиям по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, на которые прибудет ряд иностранных лидеров, сообщает в понедельник газета "Фигаро".

По словам госсекретаря по делам ветеранов при Министерстве обороны Франции Женевьевы Дарьесек, программа мероприятий будет "очень насыщенной". Она отметила, что главная цель торжеств - отдать дань уважения ветеранам.

"Это 75-летие представляет особую значимость, поскольку те наши ветераны, которые до сих пор с нами, уже в очень преклонном возрасте. И мы должны отдать особую дань уважения им в этом году", - приводит издание слова Ж.Дарьесек.

Она указала, что безопасность будет обеспечена на более высоком уровне, чем пять лет назад - во время торжеств по случаю 70-летия со дня высадки в Нормандии.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение ограничить свое участие в памятных мероприятиях. Таким образом, в некоторых случаях его заменить на церемониях премьер страны Эдуар Филипп. Ряд французских депутатов и политиков подвергли критике это решение главы государства.

Планируется, что Э.Макрон примет участие вместе с президентом США Дональдом Трампом в церемонии на американском военном кладбище в городе Кольвиль-сюр-Мер, затем у глав государств намечены переговоры.

Утром 6 июня французский лидер, как ожидается, вместе с британским премьером Терезой Мэй примет участие в еще одной церемонии в коммуне Вер-сюр-мэр, в ходе которой будет заложен первый камень британского мемориального комплекса. "Это будет небольшая церемония, на ней не будет много народа, но зато будет много эмоций", - отметила Ж.Дарьесек.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп и первая леди США 6 июня отправятся во Францию по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Они посетят Нормандию, где пройдут памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск. Также в Нормандию пригласили руководство ФРГ.

Годовщина высадки в Нормандии традиционно отмечается 6 июня.

Высадка войск США, Великобритании, Канады и Франции, также называемая "День Д", прошла в Нормандии 6 июня 1944 года. Эта операция стала самой масштабной на западном фронте в ходе Второй мировой войны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НОРМАНДИЯ, ПОДГОТОВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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