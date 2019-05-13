Могерини обсудила с ливийским премьером перспективу прекращения огня в Ливии

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила о встрече в понедельник в Брюсселе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с премьер-министром Ливии Файезом Сараджем.

Эта встреча состоялась перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, который обсудит ситуацию в Ливии с участием специального представителя ООН Гасана Саламе.

"Федерика Могерини подтвердила, что Европейский союз ожидает, что все стороны и региональные игроки немедленно прекратят свою военную деятельность и возобновят политический диалог в интересах всех ливийцев", - говорится в коммюнике ЕВС.

В сообщении отмечается, что Ф.Могерини "полностью поддержала работу специального представителя генерального секретаря ООН Гасана Саламе по достижению прекращения огня и содействию возобновлению переговоров".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и премьер-министр Ф.Сарадж "также обсудили гуманитарную ситуацию в Ливии, где тысячи людей покинули свои дома в результате нападения на Триполи".

Глава европейской дипломатии подчеркнула важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи, необходимость защиты гражданских лиц, а также продолжения работы в сотрудничестве с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции по защите и помощи мигрантам в центрах содержания, отмечается в сообщении ЕВС.