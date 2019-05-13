Железнодорожная линия из Азербайджана в Турцию Баку-Тбилиси-Карс (БТК) помимо прочего будет ориентирована на грузопотоки, идущие через Транссибирскую магистраль, отмечают в ОАО "Российские железные дороги".

"БТК - это европейский коридор, который шел в обход РФ, но на сегодняшний момент в меморандуме закреплены положения, что этот коридор будет плотно работать с Транссибом", - заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на ежемесячном общесетевом селекторном совещании 8 мая (слова топ-менеджера приводит корпоративное телевидение монополии).

Как сообщалось ранее, 6 мая руководители железных дорог РФ, Турции и Азербайджана договорились о возможности строительства второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического терминала в Карсе. При этом, правда, глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе отметил, что линия Баку-Тбилиси-Карс является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции - и любой другой участник может присоединиться к нему только с согласия всех трех стран.

"Российские железные дороги" отмечали, что "меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных ж/д перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы".

"На сегодняшний момент ситуация меняется. Все больше наши коллеги задумываются о "бесшовности" технологий (транспортировки - ИФ), и, видя те результаты, которые показывают "Российские железные дороги" - транзит, растущий каждый год на 20-25%, - принимают решения о том, чтобы изменить систему у себя на территориях", - также заявил в этой связи в ходе селекторного совещания О.Белозеров. Кроме того, он отметил, что РЖД "получают возможность дополнительной работы с Южной Европой".

Магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию в 2017 г. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн. Общая протяженность БТК составляет 826 км.