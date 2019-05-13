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Макроэкономика 13.05.2019 14:25

В Азербайджане в I квартале 2019г подорожали 288 видов товаров и услуг - Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составила 2,6% против 1,8% на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-марте 2019 года составила 2,6% против 1,8% на конец 2018 года", - отметили в Центробанке.

По данным ЦБА, в январе-марте 2019 года из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 142 товарам и услугам, по 90 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 288 видам товаров и услуг.

ЦБА в отчетном периоде провел опрос среди 4,25 тыс. домохозяйств, посвященный инфляционным ожиданиям. «Согласно данным опроса, 44% респондентов считают, что в последующие 12 месяцев темпы инфляции сохранятся, 34,4% - рост цен будет более медленный, 15,7% - потребительские цены останутся на текущем уровне, 2,6% ожидают снижение инфляции», - подчеркнули в банке.

При этом согласно последним прогнозам Центробанка, рост цен в Азербайджане будет на уровне 4 +/-2%. «По оценкам же международных финансовых организаций, инфляция в Азербайджане будет на низком однозначном уровне», - подчеркнули в банке.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, УСЛУГИ, ТОВАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]