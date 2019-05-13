Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA

Официальные представители британских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси», представители УЕФА в преддверии финальной игры Лиги Европы прибыли с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA).
«Программой визита предусмотрено ознакомление делегации с уровнем обеспечения безопасности и подготовительным процессом на трибунах Бакинского Олимпийского стадиона, условиями в отелях, в которых остановятся команды-финалисты Лиги Европы, а также обмен мнениями по вопросам организации финального поединка», - сказано в сообщении.
Визит порядка 20 представителей УЕФА, «Арсенала» и «Челси» в Баку продлится до 15 мая.
29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы.
Р.Бабаев
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