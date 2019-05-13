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Спорт 13.05.2019 14:31

Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA

Официальные представители британских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси», представители УЕФА в преддверии финальной игры Лиги Европы прибыли с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA).

«Программой визита предусмотрено ознакомление делегации с уровнем обеспечения безопасности и подготовительным процессом на трибунах Бакинского Олимпийского стадиона, условиями в отелях, в которых остановятся команды-финалисты Лиги Европы, а также обмен мнениями по вопросам организации финального поединка», - сказано в сообщении.

Визит порядка 20 представителей УЕФА, «Арсенала» и «Челси» в Баку продлится до 15 мая.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы.

Р.Бабаев

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Тэги: УЕФА, КУБОК, ФИНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]