Представители УЕФА инспектируют Баку на готовность к финалу Лиги Европы - AFFA

Официальные представители британских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси», представители УЕФА в преддверии финальной игры Лиги Европы прибыли с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA).

«Программой визита предусмотрено ознакомление делегации с уровнем обеспечения безопасности и подготовительным процессом на трибунах Бакинского Олимпийского стадиона, условиями в отелях, в которых остановятся команды-финалисты Лиги Европы, а также обмен мнениями по вопросам организации финального поединка», - сказано в сообщении.

Визит порядка 20 представителей УЕФА, «Арсенала» и «Челси» в Баку продлится до 15 мая.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе английские клубы «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы.

Р.Бабаев